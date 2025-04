Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, Marotta: “Scettico perché …”

Giuseppe Marotta, Presidente nerazzurro, perplesso sulla realizzazione del nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter: spiega qui i motivi

Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, ha lanciato un piccolo allarme sul nuovo stadio per nerazzurri e Milan in zona San Siro, per cui i due club si stanno muovendo, dal palco della quinta edizione del 'Merger & Acquisition Summit' organizzato dal quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore'.