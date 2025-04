Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha evidenziato come, una volta scelto il direttore sportivo , il Milan potrà procedere con l'altrettanto delicata questione del nuovo allenatore : le chance di Sérgio Conceição di restare sulla panchina rossonera anche nella stagione 2025-2026 , infatti, sono pochissime.

Nuovo allenatore Milan, Italiano per Conceição?

Il Milan, al di là dell'esito della finale della Coppa Italia 2024-2025 contro il Bologna in programma mercoledì 14 maggio alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma, è orientato a cambiare tecnico. Un nome caldo, in tal senso, per il quotidiano generalista, è proprio quello di Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblu che contenderà il trofeo nazionale al Diavolo.