Il tecnico portoghese vuole rilanciare due talenti in cerca di riscatto: il nigeriano il francese possono trovare spazio nel nuovo sistema di gioco.

Redazione PianetaMilan.it
- Milano
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione (screen Gazzetta.it)

Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione

Con l'inizio del raduno e, di conseguenza, degli allenamenti, è iniziata ufficialmente anche la stagione rossonera. I calciatori disponibili a Milanello sono molti, ma non tutti. I rossoneri impegnati nel Mondiale, infatti, arriveranno tra qualche settimana: una carenza importante per Amorim che però può sfruttare questo momento per sperimentare e conoscere i nuovi ragazzi a disposizione.

Tra i rientrati al Milan, Chuckwueze è forse il profilo di cui si è parlato di più nell'ambiente: Amorim ha speso belle parole per l'attaccante nigeriano, ribadendo la sua volontà di trattenerlo in rossonero per la prossima stagione:

Nkunku e Chukwueze titolari sulla trequarti?
"Chukwueze resterà con noi, perché di servono giocatori da uno contro uno. In più lui ha grandi qualità e ci da così alternative"

Il prestito al Fulham è andato piuttosto bene, registrando 3 reti e 4 assist in 28 partite in Premier League. Il tecnico portoghese ci punta fortemente e potrebbe rivelarsi molto più che una semplice alternativa dalla panchina: Leao può salutare da un momento all'altro e Pulisic, infortunatosi nell'ultimo match del Mondiale con i suoi Stati Uniti, potrebbe rientrare a campionato già avviato. Amorim allora dovrà trovare due interpreti da posizionare sulla trequarti alle spalle di Gonçalo Ramos e "Chuku" potrebbe prendersi uno dei due slot.

A fare coppia con il nigeriano però, potrebbe esserci un ex Chelsea in cerca di riscatto: Nkunku, dopo il finale di stagione in crescendo, vuole perdersi il Diavolo. Con il nuovo disegno tattico il francese potrebbe sbocciare e tornare ad esprimersi ai livelli del primo anno con i Blues. Nkunku non sembra essere in uscita ed il Milan pare intenzionato a dare seguito al proprio investimento da quasi 40 milioni di euro.

Saranno loro i titolari rossoneri?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento sono proprio loro due i trequartisti in vantaggio per una maglia da titolare alla prima in campionato. La coppia inedita Nkunku-Chukwueze potrà interpretare il ruolo in maniera più muscolare, dinamica ed esplosiva. I due hanno caratteristiche diverse ma, giocando assieme, potrebbero completarsi e dare così il giusto supporto alla prima punta.
Certo, il mercato molto probabilmente porterà a Milanello un nuovo "numero 10", ma il francese ed il nigeriano sono già attivi e possono guadagnarsi il vantaggio e mostrare anche ai tifosi più scettici il proprio valore, in attesa del rientro di Christian Pulisic.

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