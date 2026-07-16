Con l'inizio del raduno e, di conseguenza, degli allenamenti, è iniziata ufficialmente anche la stagione rossonera. I calciatori disponibili a Milanello sono molti, ma non tutti. I rossoneri impegnati nel Mondiale, infatti, arriveranno tra qualche settimana: una carenza importante per Amorim che però può sfruttare questo momento per sperimentare e conoscere i nuovi ragazzi a disposizione.

Tra i rientrati al Milan, Chuckwueze è forse il profilo di cui si è parlato di più nell'ambiente: Amorim ha speso belle parole per l'attaccante nigeriano, ribadendo la sua volontà di trattenerlo in rossonero per la prossima stagione:

"Chukwueze resterà con noi, perché di servono giocatori da uno contro uno. In più lui ha grandi qualità e ci da così alternative"

Il prestito al Fulham è andato piuttosto bene, registrando 3 reti e 4 assist in 28 partite in Premier League. Il tecnico portoghese ci punta fortemente e potrebbe rivelarsi molto più che una semplice alternativa dalla panchina: Leao può salutare da un momento all'altro e Pulisic, infortunatosi nell'ultimo match del Mondiale con i suoi Stati Uniti, potrebbe rientrare a campionato già avviato. Amorim allora dovrà trovare due interpreti da posizionare sulla trequarti alle spalle di Gonçalo Ramos e "Chuku" potrebbe prendersi uno dei due slot.

A fare coppia con il nigeriano però, potrebbe esserci un ex Chelsea in cerca di riscatto: Nkunku, dopo il finale di stagione in crescendo, vuole perdersi il Diavolo. Con il nuovo disegno tattico il francese potrebbe sbocciare e tornare ad esprimersi ai livelli del primo anno con i Blues. Nkunku non sembra essere in uscita ed il Milan pare intenzionato a dare seguito al proprio investimento da quasi 40 milioni di euro.

Saranno loro i titolari rossoneri?

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Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento sono proprio loro due i trequartisti in vantaggio per unaalla prima in campionato. La coppia ineditapotrà interpretare il ruolo in maniera più muscolare, dinamica ed esplosiva. I due hanno caratteristiche diverse ma, giocando assieme, potrebbero completarsi e dare così il giusto supporto alla prima punta.Certo, il mercato molto probabilmente porterà a Milanello un nuovo "numero 10", ma il francese ed il nigeriano sono già attivi e possono guadagnarsi il vantaggio e mostrare anche ai tifosi più scettici il proprio valore, in attesa del rientro di Christian Pulisic.