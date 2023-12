Newcastle-Milan, Leao ci sarà. Ma la sua autonomia è ancora limitata

Le prove generali, svolte ieri a Milanello, hanno confermato quanto era nell'aria già da qualche giorno. Ovvero che Leao sta bene, che la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra è guarita e che, dunque, mercoledì sera in Newcastle-Milan il numero 10 lusitano potrà dare una mano al Diavolo di Pioli nel cercare l'impresa.

Probabilmente in campo dall'inizio, ma ... — Leao, ieri, ha giocato i due tempi da 20 minuti nella partitella organizzata per lui. Da una parte Rafa e i giocatori andata in panchina a Bergamo; dall'altra, una formazione di Primavera e Under 18. Sensazioni buone, così come buona è stata la risposta della gamba del top player rossonero.

Resta da capire, ora, se Pioli utilizzerà Leao da titolare in Newcastle-Milan oppure se lo getterà nella mischia a gara in corso. In fin dei conti la sua autonomia è ancora limitata. Secondo la 'rosea', al momento, è più probabile la prima ipotesi. Per un Diavolo che non deve sbagliare la partita, iniziare bene sarà fondamentale. LEGGI ANCHE: La rivelazione: “Conte apre al Milan”. Pioli a rischio? Il punto >>>

