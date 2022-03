Napoli-Milan, la probabile formazione dei rossoneri | News

Tra dubbi e assenze, ecco come potrebbe scendere in campo il Milan di Stefano Pioli in occasione del match di domenica contro il Napoli

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sulle possibili scelte di formazione di Stefano Pioli per la partita di domenica sera tra Napoli e Milan. La gara sarà valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A e il fischio d'inizio è in programma alle 20.45 allo Stadio 'Diego Armando Maradona'.

Dopo aver rimediato un problema all'adduttore nell'ultimo derby di Coppa Italia contro l'Inter, Alessio Romagnoli difficilmente potrà essere a disposizione per domenica. Proverà ad esserci il capitano rossonero, ma il problema non pare essere dei più banali. Ecco, dunque, che al suo posto potrebbe giocare Pierre Kalulu, il quale ha giocato un ottimo derby contro i nerazzurri dopo aver sostituito Romagnoli. Salvo clamorosi colpi di scena, il francese formerà la coppia difensiva con Fikayo Tomori, anche lui apparso in una condizione migliore nell'ultima gara contro la squadra di Inzaghi.

Dopo aver saltato la partita d'andata, questa volta ci saranno Theo Hernandez, Davide Calabria e Rafael Leao. Così come ci sarà anche Rebic - anche lui indisponibile nella gara di 'San Siro' contro la squadra di Luciano Spalletti -, il quale potrebbe essere una risorsa importante a gara in corso. Poche settimane fa ha segnato un gol in terra campana contro la Salernitana, chissà se replicherà anche domenica contro il Napoli.

Pare non dovesse farcela nemmeno questa volta Zlatan Ibrahimovic. Nonostante le sue condizioni stiano migliorando, lo svedese continua a lavorare a parte. Saltando la partita contro il Napoli, per Ibra sarebbe la dodicesima assenza per infortunio. Dunque Olivier Giroud sarà costretto, ancora una volta, a scendere in campo dal primo minuto. L'attaccante francese cerca il gol lontano da 'San Siro' e, in passato, ha già segnato in casa del Napoli quando vestiva la maglia dell'Arsenal.

Per il resto, Stefano Pioli ha solamente due dubbi di formazione. A centrocampo sicuro del posto Tonali, a differenza di Kessié e Bennacer che sono in ballottaggio per una maglia da titolare. Attenzione, però, a non escludere la possibilità di vedere l'ivoriano nel ruolo di trequartista al posto di Brahim Diaz, anche se quest'ultimo sembrerebbe essere favorito per scendere in campo dal primo minuto. Resta il dubbio anche per quanto riguarda il ruolo di esterno destro: Saelemaekers o Messias? Pioli ha ancora due giorni per decidere con calma. Calciomercato Milan: in scadenza con il PSG, il Diavolo fiuta il colpaccio.

