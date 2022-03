Napoli-Milan, Pioli: “Sfruttiamo il loro punto debole” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato così Napoli-Milan nella conferenza stampa della vigilia a Milanello. Le sue dichiarazioni

Per Pioli questo Napoli-Milan sarà la prima volta da rossonero allo stadio 'Maradona'. «Dentro la partita e la preparazione c'è anche l'ambiente che incontreremo, che sarà sicuramente bellissimo e stimolante per entrambe le squadre», ha sottolineato il tecnico del Milan .

«Il Napoli è una grande squadra, allenata molto bene da Luciano Spalletti , ma non esistono gruppi senza punti deboli - ha proseguito l'allenatore del Diavolo -. Hanno la migliore difesa del campionato, sono bravi nel palleggio e in profondità. Domani chi difenderà meglio avrà più possibilità di successo».

Napoli-Milan è anche e soprattutto una sfida al vertice della classifica. Pioli ha detto: «A luglio avrei sperato di essere in questa posizione, dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo. D'ora in avanti ogni partita sarà un crocevia, da affrontare con la massima fiducia nei nostri mezzi».

Napoli-Milan sarà anche il confronto diretto tra Spalletti e Pioli. Il tecnico rossonero non ha mai battuto in carriera l'allenatore di Certaldo. «Prima o poi dovrà arrivare la vittoria contro Spalletti, sarebbe meglio prima che poi», ha ironizzato Pioli. «Affrontiamo una squadra in grande condizione, hanno qualità ma le abbiamo anche noi, dovremo giocare con forza. Sono convinto che il derby di Coppa Italia ci abbia dato energia piuttosto che togliercela e siamo pronti per affrontare questa gara così importante».

Chiosa di Pioli, alla vigilia di Napoli-Milan, con un elogio ai due giocatori più in forma del momento, Victor Osimhen e Rafael Leão. «L’attaccante del Napoli è più una punta centrale, Rafa ama partire più da lontano. Hanno entrambi la capacità di essere decisivi. Rafa sta bene, mentalmente e fisicamente e per noi è determinante». Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>