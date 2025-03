Napoli-Milan, la moviola: 'Giusto il rigore: Theo viene affondato'

Poco male, perché Sozza, alla fine, non ha influito sul risultato di Napoli-Milan, vedendo bene su tutti gli episodi chiave della moviola del match. Al 2' , sul vantaggio del Napoli , Matteo Politano parte infatti in posizione regolare. L'errore, per 'La Gazzetta dello Sport', Sozza lo compie forse al 40' .

Ok il penalty su Theo, Lukaku a rischio espulsione

Entrata molto al limite, infatti, di Romelu Lukaku su Warren Bondo. Il piede del belga impatta (e striscia, senza affondare) la caviglia del milanista, giallo certo ma anche un rischio-rosso grosso così per i tacchetti esposti. Al 68', giusto il rigore per il Milan: Philip Billing perde tempo e spazio, Theo Hernández viene affondato con incrocio di gambe netto. Peccato per il Diavolo, poi, che Meret ipnotizzi Giménez dagli undici metri. LEGGI ANCHE: Milan, spesa record sul calciomercato estivo per il gioiello della Liga >>>