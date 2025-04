Napoli, due club di Serie A puntano Conte: ecco la volontà del tecnico

Tutti vogliono Conte, ha sottolineato il 'CorSport', anche se si già in partenza che, per questioni caratteriali, più di tanto ( 2-3 anni al massimo) non si riuscirà a trattenerlo. Sarà così anche per la società campana? Conte si guarda intorno, cerca di capire chi lo vuole, cosa gli offrono e quali reali opportunità ha altrove.

Lui guarda altrove, ma resterebbe a Napoli. A patto che ...

Quando ha firmato con De Laurentiis, però, lo ha fatto con convinzione e, pertanto, con la promessa di ADL per un Napoli 'da Champions League' nella stagione 2025-2026, non soltanto per la partecipazione al torneo, ma anche e soprattutto come investimenti sull'organico, alla fine potrebbe anche rimanere in azzurro. Se, poi, il pressing di Juventus e Milan diventasse asfissiante ... chi vivrà vedrà.