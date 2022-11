Moviola Cremonese-Milan 0-0: “Origi offside, niente rigore su Messias”

La moviola di Cremonese-Milan 0-0 secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: buona la prestazione dell'arbitro Antonio Rapuano

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 0-0 ieri sera allo stadio 'Zini'. L'arbitro del match, Antonio Rapuano, ha preso un 6,5 in pagella per aver tenuto la gara in pugno con personalità, dimostrando lucidità nelle decisioni più complicate.

Cremonese-Milan 0-0: la moviola della 'rosea' — A fine primo tempo timide proteste della Cremonese: tiro violento di Michele Castagnetti respinto in area da Junior Messias, ma con le braccia ben attaccate al corpo. Giusto, secondo la 'rosea', far proseguire l'azione. Al 56’ arriva il gol di Divock Origi annullato per fuorigioco da Rapuano dopo un veloce check con il V.A.R..

L’attaccante milanista era di poco oltre la linea difensiva avversaria. Nel finale tocco di Matteo Bianchetti di mano in area sul cross di Brahim Díaz, ma frutto di una carambola: la palla prima va sul piede del difensore della Cremonese e poi rimbalza sul suo braccio: l’arbitro giudica bene.

Come allo scadere, sulle proteste del Milan, ma Messias e Giacomo Quagliata si tirano la maglia reciprocamente nell'area della Cremonese: il rigore non c'è.