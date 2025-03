Morata rinnega il Milan: 'Sembrava fossi io il problema'. Sul futuro ...

Milan, Morata senza freni: "Ora mi rendo conto di una cosa"

«In estate avrei dovuto pensare di più alle cose. Ora non c’è nemmeno bisogno di dirlo, ma avrei dovuto pensare meglio se lasciare l'Atlético Madrid, o meno - ha detto Morata, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'Tuttosport' oggi in edicola -. Quando non stai bene in certi contesti della tua vita, prendi decisioni sbagliate. Non solo nel calcio, succede in tutti gli aspetti. Ma quel che è fatto, non si può cambiare. Ora sono molto contento anche nel calcio, molto felice in Nazionale. Se potessi tornare indietro, non prenderei la decisione di lasciare i 'Colchoneros'. Mi infastidiva il sentir parlare del mio futuro durante l’Europeo. Puntavo a sentirmi valorizzato, ma anche benvoluto, esattamente come faceva Diego Pablo Simeone con me. Ora mi rendo conto che non sapevo vedere la realtà. Mio padre, il mio agente e molte persone a me vicine mi dissero che stessi prendendo la decisione sbagliata. Ci eravamo laureati Campioni d'Europa con la Spagna, all'Atlético c'erano sempre più persone che mi amavano e capivano. Ritornare? Adesso è difficile. Si deve guardare avanti. E comunque sono felice in Turchia».