Monza-Milan 4-2, le cause del crollo e i demeriti di Pioli

Monza-Milan 4-2: il turnover non ha pagato — La rotazione di Pioli, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, trova giustificazione nel moltiplicarsi d'impegni, ma fino ad un certo punto. Il tecnico ha esagerato. Soprattutto nel togliere tutto l'attacco titolare (Christian Pulisic, Rafael Leão, Olivier Giroud), per inserire Samuel Chukwueze, Luka Jović, Noah Okafor. Tutti nulli o deleteri, come Jović, espulso in avvio di ripresa.

Inoltre, se a questi aggiungiamo un Malick Thiaw arrugginito per i quasi tre mesi di assenza e uno Yacine Adli in versione 'bradipo', non è difficile spiegarsi il tracollo. 2-0 Monza nel primo tempo, con il rigore di Matteo Pessina e il destro a giro di Dany Mota Carvalho. Poi, nella ripresa, Pioli ha provato a correggere tutto in corsa e per poco non ci è anche riuscito.

Da oggi l'obiettivo diventa non scendere sotto il quarto posto — La reazione ha portato ai gol di Giroud e Pulisic (capolavoro). Poi, però, nel finale, il nuovo tracollo del Diavolo, che ha incassato altre due reti da un Monza, nel frattempo ricompattatosi. Botta splendida da fuori di Warren Bondo e contropiede chiuso in gol da Lorenzo Colombo tra il 90' e il 95'.

Come per la Juventus, dunque, da oggi anche l’obiettivo del Milan di Pioli diventa non scendere sotto il quarto posto. Poi vedremo le conseguenze di questa botta. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Attaccante, ecco su chi punterà il Diavolo a giugno >>>

