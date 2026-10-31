Ciak, si gira. A San Siro uno dei confronti più affascinanti del derby tra Milan e Inter di questa sera sarà quello tra Luka Modric e Hakan Calhanoglu. Due centrocampisti di grande qualità, chiamati a dirigere il gioco delle rispettive squadre e a incidere sugli equilibri della stracittadina. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il loro confronto potrebbe rappresentare una delle chiavi della partita.

Nell'ultimo derby d'andata vinto dal Milan, il croato ebbe la meglio sul turco, che si vide anche parare un calcio di rigore da Mike Maignan. Da allora, però, sono cambiate diverse cose nelle due squadre e soprattutto nelle responsabilità affidate ai rispettivi centrocampisti.

Modric, nella sua prima stagione rossonera, aveva soprattutto il compito di proteggere la difesa e dare ordine alla manovra. Con Ruben Amorim, invece, il suo ruolo è destinato a essere più avanzato: il numero 14 deve partecipare maggiormente alla costruzione offensiva, assumendosi responsabilità da regista classico e coprendo una porzione di campo più ampia.

Modric deve gestire più campo, Calhanoglu vuole colpire

La nuova posizione del croato rende il confronto ancora più interessante. Modric dovrà riuscire a controllare la zona di competenza di Calhanoglu, senza rinunciare a partecipare alle iniziative offensive del Milan. Un compito impegnativo, che richiederà anche il sostegno dei compagni.

In particolare, gli aiuti di Adrien Rabiot e Yunus Musah saranno fondamentali per evitare che il Pallone d'Oro 2018 si ritrovi troppo isolato nella fase difensiva. Lasciare spazi al centrocampista turco potrebbe infatti diventare un rischio importante per i rossoneri.

Calhanoglu, dal canto suo, arriva al derby con tre gol già messi a segno e con la volontà di confermare la propria pericolosità. Nonostante le incertezze legate al futuro e a un contratto in scadenza a fine stagione, il turco resta un elemento centrale nel gioco nerazzurro.

Il suo compito sarà quello di mettere in difficoltà il palleggio del dirimpettaio, mantenendo allo stesso tempo la capacità di inserirsi e rendersi pericoloso negli ultimi metri.

I precedenti sorridono a Modric, ma Calhanoglu ha un'arma

Anche la storia dei confronti diretti aggiunge interesse alla sfida. Modric avrebbe potuto vestire la maglia dell'Inter nell'estate del 2018, quando il club nerazzurro provò a strapparlo al Real Madrid. Il Milan, invece, aveva accolto Calhanoglu nel 2017, prima di perderlo a parametro zero quattro anni più tardi, quando il centrocampista scelse proprio l'altra sponda di Milano.

Sul piano dei precedenti, il croato può vantare una striscia particolarmente significativa: dopo aver perso il primo confronto con l'Inter, il 20 ottobre 2010 con il Tottenham, ha vinto tutti i successivi sette incroci con i nerazzurri, tra Spurs, Real Madrid e Milan.

Calhanoglu, però, dispone di un'arma che può risultare decisiva indipendentemente dall'esito del duello a centrocampo: i calci piazzati. Corner, punizioni e rigori rappresentano situazioni nelle quali il turco può fare la differenza, anche quando il gioco non gli permette di trovare spazio.

Il derby passa dai piedi dei due cervelli

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Modric e Calhanoglu hanno caratteristiche differenti, ma condividono una responsabilità fondamentale: dare ritmo e direzione alla manovra delle rispettive squadre. Il croato dovrà gestire le nuove responsabilità offensive senza perdere equilibrio, mentre il turco cercherà di sfruttare la propria qualità e le situazioni da fermo.Il confronto tra i due potrebbe quindi andare oltre il semplice controllo del centrocampo. Perché a San Siro, nella sfida tra i due cervelli, chi riuscirà a imporre il proprio ritmo potrà indirizzare una parte importante del derby.