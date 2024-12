"Ma io mi aspetterei che un dirigente, possibilmente Zlatan Ibrahimovic che non per niente Gerry Cardinale ha scelto come suo portavoce, ma andrebbero bene anche l’Ad Giorgio Furlani o il direttore tecnico Geoffrey Moncada o il presidente (nemmeno onorario) Paolo Scaroni. Uno qualsiasi tra loro si presentasse ai microfoni per rispondere alle domande dei giornalisti e chiarire alla gente, in primis ai tifosi, che cosa ne pensano al Milan di come stanno andando le cose al Milan. Risposte semplici a domande semplici. Come queste undici".

"Non vi sembra che debbano scattare tutti gli allarmi?" — "Signor Ibrahimovic (o Furlani, o Moncada, o Scaroni, chiunque risponda non ha importanza), il Milan ha 12 punti di distacco dalla vetta dopo 15 partite, o meglio dopo 14 visto che una dev’essere recuperata. Siete preoccupati o va tutto bene?"

"Il Milan non solo è a -12 dalla vetta, ma ha 6 squadre che lo sopravanzano, tre delle quali - Atalanta, Napoli e Inter - sembrano già oggi difficilmente raggiungibili. Il 4° posto sembra il massimo risultato raggiungibile ma anche la Juventus, la Lazio e la Fiorentina sembrano più continue del Milan. Non vi sembra che debbano scattare tutti gli allarmi?".

"In estate avevate spiegato che iniziava un nuovo corso dopo il quinquennio di Stefano Pioli e avevate promesso ai tifosi un “Milan dominante”. Ma il Milan non solo non è mai stato dominante, ma ha perso 4 volte, ha subìto 16 gol ed è stato spesso dominato persino da squadre come Parma e Cagliari. Come lo spiegate?".

Milan, Ziliani: "Campagna acquisti fallita. L'Atalanta ha dominato, non ..." — "Fatta eccezione per Fofana, l’impressione è che abbiate sostanzialmente fallito la campagna acquisti. Siete addirittura riusciti a indebolirvi nel ruolo di centravanti dove Morata e Abraham hanno dimostrato di non valere Giroud. Il Milan non si è rafforzato, si è indebolito. O no?"."Ieri il vostro allenatore ha dato la colpa della nuova sconfitta all’arbitro ma in realtà anche ieri il vostro avversario - l’Atalanta - ha giocato meglio e ha meritato di più. Ha tirato 17 volte contro le 6 del Milan, ha tirato in porta 8 volte contro le 2 del Milan, ha battuto 7 calci d’angolo contro gli zero del Milan, ha avuto un’aspettativa di gol di 2.18 contro lo 0.62 del Milan. Chi è stato dominante: l’Atalanta o il Milan?":

"L’Atalanta, che ha chiuso il suo bilancio con un attivo superiore a quello del Milan, è prima in Serie A e sta andando meglio anche in Champions dove ha ottime chances di piazzarsi tra le prime 8 e di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Significa che ha dirigenti più bravi? Un allenatore più bravo? Giocatori più bravi? E come mai, visto che tradizionalmente succede il contrario?".

"Avete dato all'allenatore giocatori scarsi" — "Fermo restando quanto detto su Morata, tutti gli altri neo acquisti, Abraham, Pavlovic ed Emerson Royal, sono giocatori di assoluta mediocrità. I primi due sono riserve fisse, l’ex Tottenham è titolare ma sarebbe meglio che non lo fosse. Mentre un anno fa un paio di campioni veri arrivarono, Pulisic e Reijnders, quest’anno non ne è arrivato uno. Di chi è la colpa?".

"Il vostro campione più celebrato, Leao, quello su cui avete una clausola rescissoria da 175 milioni, ha segnato 3 gol in campionato e 1 in Champions. Lookman dell’Atalanta ha segnato 8 gol in Serie A, 2 in Champions e ieri, prima di firmare il gol della vittoria, aveva rischiato in due occasioni di fare gol a Maignan, mentre tiri in porta di Leao non se ne ricordano. A voi sembra normale?".

"In estate le vostre priorità erano due. Rimettere a posto la difesa, che nell’ultimo anno di Pioli era stata pessima, e avere una squadra che tenesse in mano il pallino del gioco. Invece la difesa è ancor più disastrosa e il pallino del gioco è finito più volte in mano agli avversari, anche se più deboli. È colpa dell’allenatore? O sono i giocatori che gli avete dato ad essere scarsi?".

Ziliani: "Ma i dirigenti hanno una caga idea di cosa rappresenti il Milan?" — "Il settimo posto di oggi, a grande distacco anche dalla Juventus 6^, è un risultato che supera ogni più pessimistica previsione: e anche il traguardo del 4° posto-Champions è in forte dubbio. Se il Milan non lo raggiungerà, col grave danno economico - oltre che sportivo - che ne conseguirà, qualcuno si sentirà in dovere di dare le dimissioni?".

"Avete una vaga idea di cosa rappresenti il Milan nella storia del calcio italiano e mondiale? Perchè non sembra. Grazie infinite per le risposte". LEGGI ANCHE: Fonseca: "Milan sempre penalizzato dagli arbitri". Ma la società dov'è?