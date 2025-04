Milan, Walker rientra e punta un posto da titolare: chi può fargli spazio

Milan, tre test di avvicinamento alla finale di Coppa Italia — Le tre prossime partite, di fatto, saranno dei test di avvicinamento alla finale della coppa nazionale. Gare in cui il Milan si giocherà la possibilità di salvare - almeno parzialmente - la sua stagione, con il secondo trofeo stagionale in bacheca e le chance di disputare l'Europa League nella prossima annata.

Per la 'rosea', Conceicao vorrà dare continuità al suo nuovo assetto tattico, il 3-4-3, poiché la scelta dei tre centrali difensivi 'puri', ovvero Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović ha avuto il merito di dare solidità al reparto difensivo e, al contempo, liberato Álex Jiménez, Theo Hernández e Rafael Leão sugli esterni.

Pertanto, l'allenatore portoghese andrà avanti su questa squadra da qui a fine stagione, al di là degli interpreti. In Venezia-Milan, per esempio, Gabbia non ci sarà per l'infortunio al collo rimediato nel derby: non preoccupa per il futuro, tornerà nella prossima partita. È rientrato, però, Kyle Walker, perfettamente recuperato dopo l'operazione al gomito, anche se ieri si è allenato con un tutore.

Walker può giocare da braccetto a destra in una difesa a tre — Già al Manchester City si era trovato a suo agio, da braccetto di destra, in una difesa a tre e punta ad ottenere una maglia da titolare proprio in quella posizione, a discapito di Tomori, anche perché, sulla fascia, ora come ora non si può rinunciare alla corsa, alla freschezza e all'esuberanza del giovane Álex Jiménez.

Chi giocherà, però, Milan-Bologna di Coppa Italia tra Tomori e Walker? Ora, per il quotidiano sportivo nazionale, è presto per dirlo. Tanto dipenderà dalla forma in cui saranno in quel momento i due inglesi. LEGGI ANCHE: "Allegri, il DS, Maignan e Theo": Milan, ecco, tutto ciò che accadrà >>>