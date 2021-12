Milan, vicino il rinnovo di Tonali. Maldini: “Nuovo stadio per tornare in alto”

Tonali sarebbe vicino al rinnovo con il Milan, mentre Maldini ha rilasciato delle dichiarazioni: il top della rassegna stampa di oggi

Enrico Ianuario

MILAN, LE TOP NEWS DELLA MATTINA — Tante notizie a tinte rossonere uscite questa mattina sui giornali in edicola. In primo piano il mercato, con delle novità che riguardano Sven Botman e il futuro di Sandro Tonali. Mentre il direttore tecnico dell'area sportiva rossonera, Paolo Maldini, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato a tutto tondo del Milan, del futuro e della sua esperienza da dirigente. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

SITUAZIONE INFORTUNI — Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il Milan potrà fare nuovamente affidamento su Davide Calabria e Zlatan Ibrahimovic per la partita del 6 gennaio contro la Roma. Il terzino ha recuperato dal suo problema al polpaccio, mentre Ibra non è ancora al 100% ma non dovrebbero esserci problemi riguardo la sua convocazione. Discorso diverso, invece, per Leao, Rebic e Pellegri. I tre attaccanti sono in dubbio e la loro situazione verrà monitorata giorno dopo giorno.

ADLI IN ANTICIPO? — Sempre 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulla situazione a centrocampo dei rossoneri. Con Kessié e Bennacer impegnati in Coppa d'Africa, il Milan potrà fare affidamento solo su Bakayoko, Tonali e Krunic. Dunque, secondo la 'rosea', si proverà a fare un tentativo per far arrivare già a gennaio Yacine Adli, calciatore attualmente in prestito al Bordeaux.

BOTMAN — Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il nome individuato dal Milan per rinforzare la difesa è Sven Botman. Secondo il quotidiano sportivo, sul difensore del Lille ci sarebbe anche il Newcastle, pronto a sborsare ben 35 milioni di euro per acquistare l'olandese. Proprio per questo motivo, la dirigenza di via Aldo Rossi valuta delle alternative. Tra i nomi sondati spiccano quelli di Attila Szalai e Abdou Diallo.

TONALI — L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto su Sandro Tonali, centrocampista del Milan che sta facendo bene quest'anno dopo una prima stagione non esaltante. L'ex Brescia, come riporta il quotidiano sportivo, è passato nella scuderia di Giuseppe Riso, il quale ha discusso nei giorni scorsi con Paolo Maldini riguardo un rinnovo di contratto per il suo assistito.

PARLA MALDINI — Intervenuto ai microfoni di 'Sette', rivista del 'Corriere della Sera', Paolo Maldini ha parlato di tanti temi. Il dirigente rossonero si è soffermato sulla realizzazione del nuovo stadio, secondo il quale è necessario se si vuole tornare a competere a livello europeo, come dimostrato dalla Juventus negli ultimi anni. Inoltre ha anche parlato dell'inizio della sua carriera da dirigente al Milan, in cui ha riscontrato delle difficoltà, ma ha voluto ringraziare Leonardo per l'opportunità che gli ha concesso. Intanto il Milan segue un attaccante che continua a fare gol.