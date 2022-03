E’ un Milan in versione francese: con Adli saranno sei i transalpini rossoneri

Con il ritorno alla base di Yacine Adli, il Milan avrà sei calciatori francesi all'interno della propria rosa: ecco chi sono gli altri

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha analizzato il profilo di Yacine Adli, calciatore del Milan attualmente in prestito al Bordeaux. Un calciatore giovane, di qualità e che può garantire anche diverse soluzioni tattiche a Stefano Pioli. Sarà, dunque, una preziosa risorsa all'interno del club, con la dirigenza sempre pronta a mettere dentro il proprio sacco calciatori che possano rappresentare il presente e il futuro del club. Non è un caso, però, che anche il classe 2000 sia di nazionalità francese. Negli ultimi anni Maldini e Massara, coadiuvati da Moncada, hanno pescato spesso in Francia, acquistando tanti giocatori transalpini o comunque che militano in Ligue 1.