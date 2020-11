Milan-Verona, Juric: “Ibrahimovic è ancora un top player ” / News

Milan-Verona, Juric su Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver terminato lo scorso anno come una delle rivelazioni del campionato, il Verona si sta confermando anche quest’anno una squadra difficile da battere. A testimonianza di ciò il dato sui 3 gol subiti in 6 partite, che la rende la miglior difesa della Serie A. Merito dei giocatori, ma anche di Ivan Juric, che ha saputo costruire un modello di gioco e un’idea convincente. L’allenatore gialloblù, in conferenza stampa, ha parlato delle qualità dei rossoneri e di Zlatan Ibrahimovic alla vigilia di Milan-Verona. Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan è una squadra fortissima – riporta Tuttosport – Ibrahimovic? Mi ha sorpreso il livello a cui si sta esprimendo, gioca con qualità e intelligenza. Con lui si hanno soluzione diverse: fa la differenza con movimenti, tecnica e spirito, è ancora un top player“.

