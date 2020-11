Milan-Verona, Ibrahimovic ha caricato la squadra a modo suo / News

Milan-Verona, la carica di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo 24 risultati utili consecutivi, la striscia positiva del Milan si è interrotta con la pesante sconfitta contro il Lille. Una sconfitta che, per la legge dei grandi numeri, era assolutamente inevitabile, ma quello che ha stupito è stato il modo in cui è arrivata. Una squadra molle apparsa senza motivazioni, una descrizione che rappresenta tutt’altro Milan da quello visto finora. Una battuta d’arresto che ha indispettito, in primis, Zlatan Ibrahimovic. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, lo svedese è più che motivato per la gara contro il Verona per diversi motivi: innanzitutto per proteggere il suo status di capocannoniere in Serie A dopo i 7 gol segnati in 4 giornate, ma anche per riscattare la brutta prova di giovedì. Il numero 11 non ha mai amato essere sostituito a gara in corso e in settimana ha trasmesso la sua voglia di rivincita anche ai propri compagni. D’altronde, oltre che per questioni tecniche, Ibra è ritornato al Milan anche per la sua strabordante personalità.

