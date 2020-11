Milan-Verona, la probabile formazione rossonera: Rebic in panchina / News

Milan-Verona, la probabile formazione rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan ha in mente una sola parola in vista del match di questa sera contro il Verona: riscatto. I rossoneri vogliono la vittoria per dimenticare al più presto la brutta sconfitta contro il Lille. Per consolidare il primato in classifica Stefano Pioli, con ogni probabilità, si affiderà alla squadra che finora ha dato più garanzie. Come riporta l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, in porta ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma, solita difesa a 4 con Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo si riformerà la coppia titolare Kessie-Bennacer, sulla trequarti ritorna Alexis Saelemaekers, con Hakan Calhanoglu e Rafael Leao alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Ancora panchina per Ante Rebic, non ancora al top della forma.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

