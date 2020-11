Calciomercato Milan – Donnarumma, il rinnovo è vicino / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Donnarumma, principio d’accordo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Mancano otto mesi, qualcosa in meno. Otto mesi circa alla scadenza del contratto di Gianluigi Donnarumma. Una scadenza che mette apprensione ai tifosi e non solo. Anche la dirigenza rossonera vorrebbe ottenere il prima possibile la firma sul nuovo contratto che sancirà il prolungamento. L’utilizzo del futuro semplice non è casuale. Il contratto sarà firmato.

In questo momento l’incertezza è data più dal timore che dalla reale possibilità che Gigio si svincoli a costo zero. Alla fine si raggiungerà l’accordo che, tra l’altro, sembra essere già abbastanza vicino. Il Milan è pronto a offrire un aumento di ingaggio importante per trattenerlo, complice anche la scadenza del fratello. Antonio Donnarumma infatti non dovrebbe rinnovare, con il Milan che quindi sposterà quel milione di stipendio su Gigio, più un altro paio di milioni di aumento.

Dovrebbero mancare solo alcuni dettagli per l’accordo definitivo. La base però è stata messa, Donnarumma rinnoverà. Era già una sensazione prima di ora, reputando quasi impossibile che un ragazzo del 1999 cresciuto nel Milan e tifoso del Milan, consapevole del proprio valore se ne andasse a costo zero, ma nelle ultime ore sta diventando sempre più probabile, quasi una certezza.

