Mercato Milan – Rinnovi Ibra, Calhanoglu e Donnarumma: Maldini ci crede

Mercato Milan, le parole di Maldini

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Prima sconfitta stagionale per il Milan contro il Lille in Europa League. Una battuta d’arresto che non può cancellare quanto fatto di buono dai rossoneri dal post-lockdown ad oggi. La dirigenza del Milan lavora incessantemente per creare un ciclo vincente, ma ha a che fare con diverse situazioni spinose fuori dal campo. Ci sono infatti diversi rinnovi da regolare al più presto, in scadenza nel 2021, come quelli di Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. Tre giocatori fondamentali per gli schemi di Stefano Pioli, che il Milan non ha la minima intenzione di perdere.

Per questo motivo la dirigenza ha già iniziato i contatti per i vari prolungamenti, come confermato da Paolo Maldini. Il direttore tecnico rossonero, come riferito da ‘Tuttosport’, si è detto fiducioso sul buon esito delle operazioni. Queste le sue parole: “Ogni settimana è buona, i contatti ci sono, la chiarezza estrema. Andiamo avanti con le varie trattative. Ibra? E’ speciale, in tempi non sospetti ho detto che tra i giocatori in scadenza c’era anche lui”.

