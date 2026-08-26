Diego Moreira è pronto al debutto ufficiale in Serie A in Milan-Venezia. Rúben Amorim ha svelato la sua posizione tattica nel 3-4-2-1: i dettagli
Calciomercato, in quale ruolo giocherà Diego Moreira nel Milan di Amorim? L'analisi
Il debutto casalingo del Milan a San Siro contro il Venezia, valido per l'anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma venerdì 28 agosto alle ore 20:45, si preannuncia ricco di novità tattiche. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico dei rossoneri Rúben Amorim è intenzionato a concedere i primi minuti ufficiali a Diego Moreira, l'esterno belga di origini portoghesi acquistato a titolo definitivo durante la sessione estiva di calciomercato.
La gestione di Moreira a Milanello dopo la panchina di TorinoArrivato a Milano dopo un importante investimento economico concordato con lo Strasburgo, il calciatore classe 2004 ha assistito per l'intera durata del match dalla panchina alla vittoria per 2-1 conquistata sul campo del Torino. In questi primi giorni di lavoro collettivo nel centro sportivo di Milanello, l'esterno sta assimilando i carichi di lavoro atletici e i complessi dettami tattici dello staff tecnico, mostrando una crescita costante che lo candida a un ruolo da protagonista, sia dal primo minuto sia a gara in corso, contro la formazione guidata da Giovanni Stroppa.
Il ruolo tattico nel 3-4-2-1: Moreira esterno a tutta fasciaUn indizio cruciale sulla collocazione in campo del nuovo acquisto è arrivato direttamente dalle dichiarazioni rilasciate da Amorim nel post-partita dello 'Stadio Olimpico Grande Torino'. L'allenatore lusitano ha inquadrato Diego Moreira come un esterno di spinta a tutta fascia da inserire sulla corsia di destra nel suo collaudato sistema di gioco 3-4-2-1. Questa impostazione strategica apre una nuova gerarchia per la fascia destra del Diavolo, garantendo alla squadra una maggiore imprevedibilità nella manovra offensiva.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Il ballottaggio con Chukwueze e le certezze sulla corsia sinistraL'inserimento del talento ex Strasburgo sulla corsia destra lo pone come la prima e principale alternativa a Samuel Chukwueze, apparso in splendida forma sia durante le amichevoli del pre-campionato sia nella convincente trasferta di Torino. La scelta di Amorim esclude, almeno per il momento, l'impiego del portoghese sul versante opposto. Sulla fascia sinistra della retroguardia milanista, infatti, le gerarchie rimangono ben definite, con l'ecuadoriano Pervis Estupiñán e il giovane Davide Bartesaghi pronti a darsi battaglia per una maglia da titolare nell'undici rossonero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Milan, bomba dalla Turchia: offerta clamorosa da parte del Galatasaray, ecco i dettagli
News Calciomercato
Leão torna in gruppo e il Galatasaray riprova l'assalto: ecco la nuova offerta al Milan
Live
Mercato Milan LIVE | Leão, nuova offerta del Galatasaray. Tentativo per Inácio e Elliott?
News Calciomercato
Milan Top News: nuova offerta per Leão. Cardinale tratta due cessioni e un colpo da 35 milioni
News Calciomercato
Dall'Inghilterra: "Milan, per la trequarti l'obiettivo è Elliott". Ma c'è distanza sul prezzo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti