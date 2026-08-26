Il debutto casalingo del Milan a San Siro contro il Venezia, valido per l'anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma venerdì 28 agosto alle ore 20:45, si preannuncia ricco di novità tattiche. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico dei rossoneri Rúben Amorim è intenzionato a concedere i primi minuti ufficiali a Diego Moreira, l'esterno belga di origini portoghesi acquistato a titolo definitivo durante la sessione estiva di calciomercato.

La gestione di Moreira a Milanello dopo la panchina di Torino

Il ruolo tattico nel 3-4-2-1: Moreira esterno a tutta fascia

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il ballottaggio con Chukwueze e le certezze sulla corsia sinistra

Arrivato a Milano dopo un importante investimento economico concordato con lo Strasburgo, il calciatore classe 2004 ha assistito per l'intera durata del match dalla panchina alla vittoria per 2-1 conquistata sul campo del Torino. In questi primi giorni di lavoro collettivo nel centro sportivo di, l'esterno sta assimilando i carichi di lavoro atletici e i complessi dettami tattici dello staff tecnico, mostrando una crescita costante che lo candida a un ruolo da protagonista, sia dal primo minuto sia a gara in corso, contro la formazione guidata da Giovanni Stroppa.Un indizio cruciale sulla collocazione in campo del nuovo acquisto è arrivato direttamente dalle dichiarazioni rilasciate da Amorim nel post-partita dello 'Stadio Olimpico Grande Torino'. L'allenatore lusitano ha inquadrato Diego Moreira come un esterno di spinta a tutta fascia da inserire sulla corsia di destra nel suo collaudato sistema di gioco. Questa impostazione strategica apre una nuova gerarchia per la fascia destra del Diavolo, garantendo alla squadra una maggiore imprevedibilità nella manovra offensiva.L'inserimento del talento ex Strasburgo sulla corsia destra lo pone come la prima e principale alternativa a, apparso in splendida forma sia durante le amichevoli del pre-campionato sia nella convincente trasferta di Torino. La scelta di Amorim esclude, almeno per il momento, l'impiego del portoghese sul versante opposto. Sulla fascia sinistra della retroguardia milanista, infatti, le gerarchie rimangono ben definite, con l'ecuadorianoe il giovanepronti a darsi battaglia per una maglia da titolare nell'undici rossonero.