Milan, ancora una settimana per il recupero di Kjaer e Messias

Domani pomeriggio, alle ore 18:00 , a 'San Siro', si disputerà Milan-Juventus , partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 . Una sfida che, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non vedrà tra i protagonisti né Simon Kjaer né Junior Messias , alle prese con problemi muscolari.

Il brasiliano, classe 1991, ha ancora qualche giorno da dedicare al suo problema al polpaccio. Il bicipite femorale destro del danese preoccupa solo un po'. Sia Kjaer sia Messias salteranno Juventus e Chelsea (martedì 11 ottobre in Champions League): ritorno previsto, per entrambi, in occasione di Verona-Milan del 16 ottobre allo stadio 'Bentegodi'. Milan, piena fiducia in De Ketelaere: le ultime news sul belga >>>