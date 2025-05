Il Milan, sconfitto in finale di Coppa Italia e al 9° posto in classifica in Serie A, nella stagione 2025-2026 non disputerà le coppe europee e, come fatto notare da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per il Diavolo - colpevole di un'annata pesantemente insufficiente e senza alibi - si tratta di una condanna tecnica ed economica.