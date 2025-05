Manca davvero poco, appena una decina di giorni, alla prima finestra estiva di calciomercato - in programma dal 1° al 10 giugno - e il Milan potrebbe esserne già protagonista. Stavolta, però, suo malgrado. Ovvero con una cessione eccellente. Senza gli introiti della Champions League, infatti, il Diavolo, per mantenere i conti in ordine, potrebbe essere portato a privarsi di uno dei suoi giocatori migliori. Questo al fine di garantire una robusta plusvalenza per il bilancio e per incrementare il proprio budget per le operazioni in entrata. PROSSIMA SCHEDA