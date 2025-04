Milan, un continuo flop. E Fonseca ha fatto più punti di Conceicao

'Game over' per il Milan 2024-2025, che ha iniziato la stagione con Paulo Fonseca in panchina e che la finirà con Sergio Conceicao. O quasi. La semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025, il derby di domani sera contro l'Inter in cui si ripartirà dall'1-1 dell'andata, sarà infatti l'ultima occasione possibile per continuare a tenere in vita la possibilità di qualificarsi alle prossime coppe europee.