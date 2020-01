Milan-Udinese 3-2: terza vittoria consecutiva per i rossoneri

NEWS MILAN – Come sottolineato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, con il successo ‘last minute‘ per 3-2, firmato, al 93′, dall’attaccante croato Ante Rebic in Milan-Udinese, il Diavolo ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva nel 2020.

Prima della vittoria di ieri a ‘San Siro‘, infatti, era arrivato il 2-0 esterno di Cagliari ed il 3-0 in casa sulla Spal in Coppa Italia. I rossoneri, molto asfittici in attacco per tutta la stagione, hanno realizzato ben 8 gol nell’arco di una settimana.

Soddisfatto, naturalmente, a fine gara il tecnico rossonero Stefano Pioli per il carattere dimostrato dal suo Milan in questa circostanza. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

