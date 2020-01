Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (20/01/2020)

NEWS MILAN – La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola è dedicata, naturalmente, alla Juventus che, con il 2-1 dello ‘Stadium‘ sul Parma, firmato da Cristiano Ronaldo, è andata in (mini) fuga sull’Inter, fermata sull’1-1 a Lecce. In alto, sotto la testata, la grande giornata di Ante Rebic, autore di una doppietta, partendo dalla panchina, nel 3-2 ‘last minute‘ del Milan a ‘San Siro‘ sull’Udinese ed il 3-1 esterno della Roma sul campo del Genoa, con Leonardo Spinazzola sugli scudi. In basso, spazio anche alla Premier League inglese, con la vittoria, 2-0, del Liverpool, schiacciasassi in campionato, sul Manchester United.

