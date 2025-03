Milan, tutti gli errori di una stagione shock: a giugno cambierà tutto

Da Paulo Fonseca a Sérgio Conceição, non è cambiato praticamente nulla: il Milan 2024-2025 non riesce a riprendersi. L'analisi del 'CorSera'

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto un approfondimento sul Milan visto nella stagione 2024-2025, bocciando sonoramente l'annata della squadra rossonera. La prossima edizione della Champions League è un miraggio, insieme ad un introito (fondamentale per le casse) di 60 milioni di euro. I tifosi, furiosi e disillusi, temono di tornare in 'banter era', ovvero l'epoca buia del club, durata per ben otto anni, dal 2012 al 2020, che sembrava solo un brutto e lontano ricordo.