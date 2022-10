1 di 1

TONALI CERCA IL BIS CONTRO IL VERONA

Milan, Tonali ritrova il Verona. E Pioli potrebbe schierarlo più avanzato (getty images)

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla di Sandro Tonali, calciatore ormai sempre più leader di questo Milan. Domenica sera il centrocampista lodigiano si ritroverà nuovamente davanti il Verona al Bentegodi per una gara che evoca dolci ricordi nella memoria del giocatore. L'otto maggio scorso, infatti, Tonali fu protagonista assoluto in una gara non semplice segnando una doppietta, l'unica sinora siglata in carriera. Grazie ai suoi due gol, e a quello di Florenzi nel finale, il Milan portò a casa tre punti fondamentali per la conquista dello scudetto.

Tonali vorrà ripetersi, e domenica come a maggio potrebbe essere schierato da Stefano Pioli in un ruolo più avanzato. Il suo cambio tattico mise in difficoltà il Verona allora allenato da Tudor che, grazie alla sua capacità di inserimento, colpì due volte la difesa gialloblù. Domenica sera il Milan si ritroverà un Verona che ha appena cambiato allenatore. Non ci sarà più Cioffi ma l'ex rossonero Salvatore Bocchetti, il quale ha la difesa in emergenza.

Tornando a Tonali, l'ex Brescia spera di giocare anche questa gara importante, fondamentale per il Milan per riscattarsi dopo la sconfitta contro il Chelsea. E' sempre stato utilizzato da Pioli, anche se l'allenatore parmigiano potrebbe fare dei cambi proprio per dare fiato ad alcuni suoi calciatori. Dunque, non è da escludere che possano esserci delle novità di formazione. Milan, contro il Verona torna Maignan? Parlano Sacchi e Ambrosini.