Milan, Theo Hernandez rapinato: quattro banditi svaligiano la villa

Se il danno economico è grande, ma passa in secondo piano, la paura di tutta la famiglia di Theo Hernandez, terzino del Milan, durerà probabilmente per un po'. Martedì sera è infatti stata svaligiata casa del francese classe 1997, tra le 20:30 e le 21:00, con dentro la compagna Zoe Cristofoli, il figlio appena nato, la cuoca e la tata. Theo Hernandez abita in una villa a Cassano Magnago, in provincia di Varese e non lontano da Milanello, dove Theo Hernandez si è trasferito non da molto. Quattro uomini incappucciati sono entrati nella villa incustodita, probabilmente dal retro, e hanno puntato alla cassaforte con decisione. Si cercherà di identificarli anche grazie alle telecamere di sicurezza della proprietà. C'è il sospetto che la coppia sia stata seguita più volte per conoscere spostamenti e orari.