Milan, talismano Theo Hernández: i motivi per cui Pioli spera che …

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Theo Hernández, terzino sinistro del Milan che, proprio nelle ultime settimane prima della sosta del campionato per le Nazionali, stava gradualmente tornando in forma. Theo non va ancora come un treno, come suo solito, ma, in cinque giorni, ha messo a bilancio due assist: uno in Champions League, contro il PSG, l'altro in Serie A, a Lecce, entrambi per Olivier Giroud.