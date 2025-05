Milan, Tare: 'Dobbiamo essere chiari su una cosa: bisogna vincere subito'

L'ex manager della Lazio ha dimostrato di avere le idee molto chiare sul Milan che ha in mente. « Voglio vedere una squadra che suda la maglia, che ha fame e voglia di vincere . Voglio vedere quel San Siro che esplode dalla gioia dei tifosi . Farò tutto, darò tutto me stesso perché questa cosa si realizzi perché è bellissimo vedere il popolo milanista gioire per le vittorie di questa squadra».

Poi ha aggiunto: «Voglio entrare in questo club con grande umiltà ma soprattutto con la possibilità di dare il mio supporto a fare sì che questa società torni ai vertici del calcio italiano e mondiale. Il mio ruolo è avere un supporto non solo dallo staff tecnico ma anche da Furlani, da Ibra e da Moncada: ritengo fondamentale lavorare tutti insieme ».

«Cercherò di dare tutto me stesso per far sì che la bella storia del Milan si avveri anche in futuro. È un club che ha una storia importante, dobbiamo essere bravi a trasmettere fin da subito questo progetto a tutti quanti: ai nostri tifosi in primis perché si aspettano una reazione forte ed è questo che vogliamo fare anche noi. Ho avuto modo di parlare a lungo con Giorgio Furlani e con Zlatan, ci siamo confrontati parecchio su tutte le dinamiche che riguardano questo club e questa situazione. Penso di avere idee chiare e dobbiamo essere pronti per realizzarle», la chiosa del DS rossonero.