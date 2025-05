Igli Tare è già all'opera come direttore sportivo del Milan. C'è tantissimo lavoro da fare per ricostruire e il tempo non è un suo alleato

26 maggio 2025

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del Milan, ha ricordato come in giornata sarà ufficializzato Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo. Il manager albanese, carico ed entusiasta per questa sua nuova avventura professionale, sarà in sede nel pomeriggio. Intanto, però, è già operativo su tre fronti: nuovo allenatore, rinnovi di contratto e calciomercato.

Milan, che gran lavoro che attende il DS Tare! — Partendo dall'ultima voce, Tare e la società rossonera dovranno capire cosa fare con Tijjani Reijnders. Il Manchester City sta per presentare la sua prima offerta, 50 milioni di euro. Pep Guardiola, manager dei 'Citizens', vuole il centrocampista olandese già per il Mondiale per Club.