‘La Gazzetta dello Sport’ apre con un bel primo piano di Gianluigi Donnarumma, che ha salvato il Milan contro la Stella Rossa con una parata decisiva. I rossoneri, nonostante le evidenti difficoltà, approdano però agli Ottavi di Finale di Europa League, così come la Roma. Niente da fare invece per il Napoli di Gennaro Gattuso: la vittoria per 2-1 non basta dopo la sconfitta per 2-0 nel match d’andata.

