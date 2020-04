Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 23 aprile 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la sfida infinita tra Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus e Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona. In casa Milan spazio al problema dell’attacco: in questa stagione mai così poche reti da 33 anni.

