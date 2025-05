Milan su Italiano, ma il tecnico sembra aver già fatto la sua scelta

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna corteggiato dal Milan in vista della prossima stagione. I dirigenti del club rossoblu, a cominciare dal Presidente Joey Saputo per finire con il direttore sportivo Marco Di Vaio, passando per l'amministratore delegato Claudio Fenucci, hanno incontrato Italiano e parlato con lui in questi giorni.