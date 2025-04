Milan, stagione fallimentare. Ma ora c'è una missione da completare

Milan, vincere la Coppa Italia per salvare la faccia — Anche perché pensare di farlo attraverso la classifica di Serie A, con tanti punti da recuperare e tante squadre davanti, appare francamente ad oggi un'utopia. Il Milan, quindi, si aggrappa ai due derby di semifinale contro l'Inter: il primo in programma domani, mercoledì 2 aprile; il secondo tra tre settimane, mercoledì 23 aprile, per dare un senso alla stagione.

Passare il turno vorrebbe dire qualificarsi per la finale di maggio allo stadio 'Olimpico' di Roma ed affrontare una tra Bologna e Empoli. Ma servirà il Milan del derby d'andata in campionato e quello della ripresa della finale di Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita) per centrare l'impresa.

Giocherà Leão. L'Inter non sottovaluterà l'appuntamento — Pensare, infatti, che l'Inter sottovaluti l'impegno soltanto perché ancora in corsa per vincere Scudetto e Champions League, sarebbe follia. Conceição, per il 'CorSera', rilancerà titolare Rafael Leão al posto dell'impalpabile João Félix e cercherà di ridare solidità alla difesa. Magari 'battezzando' una coppia di centrali e non cambiando più.

Andrà rigenerato anche Santiago Giménez, dopo il penalty fallito al 'Maradona'. Non segna da oltre un mese e ha il morale sotto i tacchi. Milan, tutto sulla Coppa Italia dunque per poi ricostruire. A partire dalla società (Fabio Paratici favorito su Igli Tare per il ruolo di direttore sportivo) proseguendo con il nuovo allenatore e quindi tuffandosi nel calciomercato estivo che, giocoforza, farà registrare tanti cambiamenti.