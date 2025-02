Milan, Sottil: “Avevo un debole per Pato. Adli mi ha scritto una cosa”

Nell'ultima sessione invernale di calciomercato il Milan ha prelevato, in prestito oneroso per un milione di euro dalla Fiorentina , con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, l'attaccante italiano Riccardo Sottil , classe 1999 . Ieri Sottil è stato presentato, insieme ad un altro acquisto, Warren Bondo , da Zlatan Ibrahimović in conferenza stampa a 'Casa Milan' e le sue dichiarazioni sono state riprese, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Milan, Sottil e la sua passione per il Diavolo

«Volevo ringraziare la Fiorentina, il Presidente Rocco Commisso, il direttore Daniele Pradé e Raffaele Palladino perché mi hanno permesso di prendere questo treno molto importante per me. Voglio ringraziare anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, Ibrahimovic e Geoffrey Moncada per aver creduto in me. Avevo un debole per Pato, sono cresciuto con quel Milan. È una passione che ho da quando sono bambino», ha detto Sottil.