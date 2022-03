Milan, ricomincia la volata scudetto: Pioli si affida a quattro uomini di fiducia

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa un'analisi su come il Milan dovrà affrontare il finale di stagione. I rossoneri, infatti, occupano il primo posto in classifica e, nonostante non si dica ad alta voce, il sogno scudetto è una possibilità che si può e che si vuol far diventare realtà. Per far sì che il Milan possa avere il tricolore sul petto, Stefano Pioli dovrà aggrapparsi ai suoi uomini chiave: Tonali, Leao, Giroud e Ibrahimovic.