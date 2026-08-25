La parabola ascendente di Alphadjo Cissè, fantasista classe 2006 in forza al Milan, ha conquistato le pagine del Corriere dello Sport: il quotidiano ha celebrato il debutto da sogno del giovane talento nel campionato di Serie A. Schierato dal primo minuto dall'allenatore Rúben Amorim nella complessa trasferta dello Stadio Olimpico Grande Torino, il diciannovenne ha sbloccato l'incontro con una rete d'autore, rivelatasi decisiva per il successo finale dei rossoneri sul Torino per 2-1 e confermando le enormi potenzialità del suo bagaglio tecnico.

La mossa di Amorim: Cissè tolto ufficialmente dal mercato

Collocazione tattica nel 3-4-2-1 e il sorpasso su Saelemaekers

Dall'infortunio al sogno: l'assist di Rabiot per la svolta del match

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Il record storico: Cissè sulle tracce di Patrick Cutrone

L'impatto devastante del numero 70 milanista sul rettangolo di gioco ha modificato radicalmente le strategie societarie di Via Aldo Rossi a poche ore dalla chiusura delle trattative. Il tecnico portoghese, che aveva già espresso pubblicamente una profonda stima calcistica nei confronti del ragazzo nativo di Treviso, ha blindato il calciatore escludendo qualsiasi ipotesi di cessione in prestito. Prima dell'exploit in terra piemontese, sul tavolo della dirigenza rossonera erano pervenute richieste ufficiali di prestito proprio da parte del Torino e del Sassuolo, entrambe respinte per volere dell'allenatore lusitano.All'interno dell'identità tattica strutturata da Amorim, imperniata sul modulo 3-4-2-1, l'ex calciatore di Hellas Verona e Catanzaro ha dimostrato di trovarsi perfettamente a proprio agio nella posizione di trequartista d'inserimento dietro l'unica punta. Grazie alla qualità del lavoro espresso durante le sessioni d'allenamento a Milanello, Cissè è riuscito a scavalcare le gerarchie interne, conquistando una maglia dal primo minuto a discapito del più esperto belga Alexis Saelemaekers. Una scelta che ribadisce la filosofia meritocratica del tecnico, storicamente incline a valorizzare i profili della linea verde senza condizionamenti legati all'età anagrafica.Per il fantasista veneto il gol siglato rappresenta il coronamento di una vera e propria rinascita sportiva, giunta dopo un grave infortunio che ne aveva compromesso l'impiego per circa metà della scorsa stagione nel campionato cadetto. Il passaggio repentino dalla Serie B alla titolarità nel Milan è stato sublimato a Torino quando il classe 2006 ha capitalizzato al massimo un assist perfetto firmato dal centrocampista francese Adrien Rabiot. La giocata ha indirizzato l'intera partita sui binari ideali per il Diavolo, superando la resistenza della formazione granata guidata in panchina dall'ex terzino milanista Ignazio Abate.L'esordio con marcatura proietta il giovane trequartista nella storia recente della società milanista grazie a dati statistici di assoluto rilievo. All'età di 19 anni e 305 giorni, Cissè si è consacrato come il più giovane calciatore italiano a realizzare una rete in Serie A con la maglia del Milan negli ultimi nove anni. L'ultimo precedente analogo apparteneva al centravanti Patrick Cutrone, il quale era andato a segno nel massimo campionato italiano il 27 agosto 2017 in occasione del match casalingo disputato contro il Cagliari.