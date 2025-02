Milan, Scaroni: “Adoriamo i nostri tifosi. Ma allo stadio non c’è spazio per …”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni indirizzate ai tifosi per la questione della sicurezza negli stadi

Paolo Scaroni, presidente del Milan, avrebbe inviato una lettera alla Lega Serie A basata sulla sicurezza degli stadi e sulla possibilità di adottare misure contro i tifosi violenti. A riferirlo è stato il quotidiano 'Il Corriere della Sera', nell'edizione in edicola questa mattina. Il numero uno del club rossonero, che ha sempre avuto peso in tempi recenti nell'Assemblea di Lega, avrebbe deciso di mandare questa comunicazione in collaborazione con Beppe Marotta, presidente dell'Inter.