Milan-Roma, Pulisic ci sarà? Tutto dipenderà da un fattore importante

Lo spagnolo giocherà titolare contro i giallorossi di Claudio Ranieri, mentre per il franco-algerino è possibile una convocazione per un'iniziale panchina. In Milan-Roma mancheranno sicuramente Noah Okafor e Rafael Leão (che lavora per tornare in Juventus-Milan della 'Final Four' di Supercoppa Italiana), mentre è ancora in dubbio Pulisic.