L'ex Chelsea potrà andare al massimo in panchina

Oggi, a Milanello, altro test per 'Capitan America' in seguito al quale si deciderà se convocarlo ugualmente, almeno come risorsa dalla panchina nel caso in cui servisse il suo ingresso a partita in corso. Per il quotidiano romano, però, l’idea generale in casa Milan però è quella di non forzare troppo la mano con Pulisic.