Il Milan di Rúben Amorim riapre i cancelli di Milanello dopo la lunga tournée estiva tra Australia e Indonesia. Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, la squadra rossonera si ritroverà nel centro sportivo per dare il via alla preparazione atletica in vista del debutto ufficiale in Serie A e dell'imminente amichevole di lusso contro il Manchester United. Gli occhi dei riflettori sono puntati sulle condizioni fisiche del difensore spagnolo Mario Gila, ma la giornata odierna segnerà anche il primo contatto assoluto dal vivo tra il tecnico portoghese e le stelle Christian Pulisic e Santiago Giménez.

Il piano di rientro di Mario Gila in vista del Torino

Infortunio : risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra.

: risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra. Data dell'evento: Sabato 25 luglio, durante il match amichevole Celtic-Milan (2-2) a Glasgow.

Sabato 25 luglio, durante il match amichevole Celtic-Milan (2-2) a Glasgow. Dinamica: subentrato al 46' al posto di Fikayo Tomori, è stato costretto alla sostituzione dopo appena 22 minuti di gioco, lasciando il posto al giovane Valeri Vladimirov.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, cresce l'ottimismo per il difensore iberico, che potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già nella sessione pomeridiana. Lo staff medico rossonero monitorerà i carichi di lavoro per capire se il calciatore potrà essere convocato per la prima di campionato. Il quadro del suo stop forzato:

Avere a disposizione Gila per la trasferta piemontese è una priorità assoluta per Rúben Amorim, intenzionato a schierare la miglior linea difensiva possibile contro una rivale storicamente ostica e guidata da un grande ex del mondo milanista.

Faccia a faccia a Milanello: Amorim accoglie Pulisic e Giménez

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Dettagli del debutto in Serie A 2026-2027

Partita : Torino-Milan

: Torino-Milan Data e ora : domenica 23 agosto, ore 20:45

: domenica 23 agosto, ore 20:45 Luogo : Stadio Olimpico Grande Torino

: Stadio Olimpico Grande Torino Allenatore avversario: Ignazio Abate

Oltre al campo, la giornata odierna riveste un'importanza cruciale per lo spogliatoio. Dopo settimane di soli colloqui telefonici e contatti a distanza dovuti alle vacanze post-nazionali, il tecnico conoscerà finalmente di personae l'attaccante messicano. Un primo faccia a faccia fondamentale per impostare i dettami tattici del nuovo corso e valutare la condizione fisica dei due top player, attesi come titolari nel nuovo scacchiere rossonero.I rossoneri inizieranno a fare sul serio tra pochissimi giorni. Di seguito i dettagli ufficiali della prima giornata di campionato: