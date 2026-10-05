Rossoneri di nuovo al lavoro verso il Sassuolo e l'Europa League. Rúben Amorim ha pochi intimi ma le idee chiare: focus su Omari Hutchinson e Mario Gila
La telefonata di Amorim, la responsabilità del post-Leão e l'amore dei tifosi: Milan, parla Hutchinson
Dopo il weekend di riposo concesso alla squadra, quest'oggi a Milanello riprendono ufficialmente gli allenamenti del Milan guidato da Rúben Amorim. Anche se l'organico sarà ampiamente ridotto a causa delle convocazioni dei calciatori Nazionali durante questa sosta di ottobre, la settimana che si apre oggi si preannuncia cruciale per il prosieguo della stagione rossonera, segnando l'inizio di un vero e proprio tour de force tra campionato ed Europa.
Il calendario del Milan: tra la trasferta di Sassuolo e il debutto europeoI prossimi sette giorni faranno infatti da preludio alla ripresa ufficiale delle ostilità. Il primo appuntamento in agenda è fissato per domenica 11 ottobre alle ore 18:00, quando a Reggio Emilia andrà in scena la sfida di campionato Sassuolo-Milan presso il Mapei Stadium. Subito dopo, la squadra sarà chiamata ad affrontare la prima trasferta stagionale nella League Phase di Europa League, prevista per giovedì 15 ottobre alle ore 18:45 contro il RB Salisburgo, inaugurando una lunga serie di impegni ravvicinati.
Milanello blindato: l'elenco dei pochi intimi a disposizione di AmorimNei giorni scorsi il centro sportivo rossonero è stato un vero e proprio “posto per pochi intimi”, come opportunamente definito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A disposizione del tecnico portoghese – oltre ai giovani aggregati dal Milan Futuro sotto la guida di mister Sergio Navarro Barquero – c'era infatti solo una manciata di elementi della prima squadra. Nello specifico si sono allenati i portieri Pietro Terracciano e Lorenzo Torriani; i difensori Mario Gila, Matteo Gabbia, Filippo Terracciano, Fikayo Tomori e Sankhoun Diawara; i centrocampisti Christian Comotto e Ruben Loftus-Cheek; e infine gli attaccanti Christian Pulisic e Omari Hutchinson.
Il focus del CorSport: lavoro personalizzato su Hutchinson e GilaSecondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, Amorim sfrutterà queste sessioni per focalizzarsi sul lavoro individuale con alcuni singoli elementi. I riflettori sono puntati in particolare su Omari Hutchinson, che deve assimilare nel minor tempo possibile i dettami tattici dell'allenatore per diventare una risorsa fondamentale nelle rotazioni. Grande attenzione anche per Mario Gila, sul quale è in corso un lavoro specifico di adattamento per consolidare la sua efficacia nel ruolo di terzino destro.
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La lavagna tattica di Amorim: il 4-2-3-1 esalta Chukwueze e Gonçalo RamosQuesti esperimenti confermano come l'allenatore stia continuando a insistere sul modulo 4-2-3-1, assetto già proposto in campionato a San Siro contro il Lecce e testato nell'amichevole a porte chiuse contro il Padova. Questo schieramento tattico è studiato per esaltare le doti offensive di Samuel Chukwueze sulla corsia di destra, sollevandolo in parte dai ripiegamenti difensivi, e al contempo garantisce a Gonçalo Ramos il supporto ravvicinato di più uomini per dialogare negli ultimi metri del campo.
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