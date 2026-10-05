Dopo il weekend di riposo concesso alla squadra, quest'oggi a Milanello riprendono ufficialmente gli allenamenti del Milan guidato da Rúben Amorim. Anche se l'organico sarà ampiamente ridotto a causa delle convocazioni dei calciatori Nazionali durante questa sosta di ottobre, la settimana che si apre oggi si preannuncia cruciale per il prosieguo della stagione rossonera, segnando l'inizio di un vero e proprio tour de force tra campionato ed Europa.

Il calendario del Milan: tra la trasferta di Sassuolo e il debutto europeo

Milanello blindato: l'elenco dei pochi intimi a disposizione di Amorim

Il focus del CorSport: lavoro personalizzato su Hutchinson e Gila

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La lavagna tattica di Amorim: il 4-2-3-1 esalta Chukwueze e Gonçalo Ramos

I prossimi sette giorni faranno infatti da preludio alla ripresa ufficiale delle ostilità. Il primo appuntamento in agenda è fissato per, quando a Reggio Emilia andrà in scena la sfida di campionatopresso il Mapei Stadium. Subito dopo, la squadra sarà chiamata ad affrontare la prima trasferta stagionale nella League Phase di, prevista percontro il, inaugurando una lunga serie di impegni ravvicinati.Nei giorni scorsi il centro sportivo rossonero è stato un vero e proprio “posto per pochi intimi”, come opportunamente definito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A disposizione del tecnico portoghese – oltre ai giovani aggregati dalsotto la guida di mister– c'era infatti solo una manciata di elementi della prima squadra. Nello specifico si sono allenati i portieri Pietro Terracciano e Lorenzo Torriani; i difensori Mario Gila, Matteo Gabbia, Filippo Terracciano, Fikayo Tomori e Sankhoun Diawara; i centrocampisti Christian Comotto e Ruben Loftus-Cheek; e infine gli attaccanti Christian Pulisic e Omari Hutchinson.Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, Amorim sfrutterà queste sessioni per focalizzarsi sul lavoro individuale con alcuni singoli elementi. I riflettori sono puntati in particolare su, che deve assimilare nel minor tempo possibile i dettami tattici dell'allenatore per diventare una risorsa fondamentale nelle rotazioni. Grande attenzione anche per, sul quale è in corso un lavoro specifico di adattamento per consolidare la sua efficacia nel ruolo di terzino destro.Questi esperimenti confermano come l'allenatore stia continuando a insistere sul modulo, assetto già proposto in campionato a San Siro contro il Lecce e testato nell'amichevole a porte chiuse contro il Padova. Questo schieramento tattico è studiato per esaltare le doti offensive disulla corsia di destra, sollevandolo in parte dai ripiegamenti difensivi, e al contempo garantisce ail supporto ravvicinato di più uomini per dialogare negli ultimi metri del campo.