Milan, Ricci si presenta: 'Mai stato così nervoso. Darò il massimo'

Ricci ha poi parlato di cosa si prova del fare il grande salto in una big come il Milan. «Le emozioni sono tante. Devo dire che non sono mai stato così nervoso come in questi giorni. È scontato dire che è un onore, sappiamo tutti che club è il Milan. Anche le aspettative sono alte: è un anno importante, farò del mio meglio per ripagare la fiducia che mi è stata data». Aneddoto, quindi, sulla scelta del suo nuovo numero di maglia, il 4. «È un numero che ho vestito anche in passato in alcune Nazionali. Mi piace molto, si addice molto a quello che sono io dentro e fuori dal campo. È un numero che dà molta stabilità ed equilibrio: è quello che sono io e quindi ho scelto il 4».