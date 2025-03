Milan, Reijnders non si ferma più e insegue il record del Presidente

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Tijjani Reijnders , classe 1998 , centrocampista del Milan . Se i rossoneri di Sérgio Conceição , infatti, coltivano ancora qualche speranza di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League , lo devono - in larga parte - anche alla super stagione del loro numero 14.

Milan, Reijnders segna a ripetizione

In Milan-Como, Reijnders ha segnato il suo 9° gol in questo campionato, il 13° stagionale. Ed è andato a segno anche due sere fa in Olanda-Spagna 2-2 di Nations League. L'ex AZ Alkmaar è il miglior marcatore del Milan in Serie A, con Christian Pulisic, ad un gol dalla doppia cifra e a qualche passo da un record.