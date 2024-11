Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 18 novembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti visto che, mentre si sta gradualmente spegnendo la pausa per gli impegni delle Nazionali, i club stanno riaccendendo i motori per le imminenti partite in campionato e nelle coppe. La squadra rossonera, ovviamente, non fa eccezione. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.