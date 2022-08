Milan, riecco Rebic e Brahim Diaz: i migliori in campo contro l’Udinese

Ante Rebic non segnava un gol a 'San Siro' da 482 giorni, ovvero un anno e quattro mesi. Nonostante ciò, Pioli confida molto nell'ex Eintracht tanto che ha parlato così di lui: " Ci può aiutare tantissimo, è fortissimo, lo so io e lo sa lui. Con il lavoro per la squadra ci ha dato tanto". Con Giroud non ancora al 100%, è possibile che rivedremo Rebic nuovamente al centro dell'attacco anche contro l'Atalanta.